Боня о поединке Минеева и Исмаилова: «Это просто бомба! Лучший бой, что я когда-либо видела»

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня поделилась впечатлениями от поединка Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105.

«Это был лучший бой, что я когда-либо видела, а я видела не один бой, поверьте. Мага был готов биться до полусмерти, практически так и произошло. Володя — тоже молодец. Это было просто что-то с чем-то. За 20 секунд до конца третьего раунда... Это просто бомба!» — сказала Боня в сторис, опубликованном в ее Instagram.

Из Instagram Виктории Бони pic.twitter.com/2M9WppIfJA — dolvya (@dolvya1) October 17, 2021

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.