Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боня о поединке Минеева и Исмаилова: «Это просто бомба! Лучший бой, что я когда-либо видела»

08:27
Виктория Боня. Фото Instagram
Виктория Боня. Фото Instagram
Теги:

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня поделилась впечатлениями от поединка Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105.

«Это был лучший бой, что я когда-либо видела, а я видела не один бой, поверьте. Мага был готов биться до полусмерти, практически так и произошло. Володя — тоже молодец. Это было просто что-то с чем-то. За 20 секунд до конца третьего раунда... Это просто бомба!» — сказала Боня в сторис, опубликованном в ее Instagram.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся: на этот раз Владимир не простил Магу
Погибшие в Албании российские туристы оказались одной семьей
6
1