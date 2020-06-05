Немков готов драться в UFC только за большой гонорар

Член команды Федора Емельяненко Fedor Team Вадим Немков признался, что выступать в UFC не является его первоочередной целью. 27-летний россиянин одержал в MMA 11 побед и потерпел 2 поражения.

— Оппозиция у меня и здесь неслабая. Федор договаривается по контрактам в Bellator, чтобы мы хорошо зарабатывали, — цитирует «БелПресса» Немкова. — Идти в UFC, чтобы заработать меньше? Это же наш хлеб, здоровье. В Bellator тоже можно заявить о себе. Но если подраться в UFC за больший гонорар — почему бы и нет. Тем более если здесь перебить всех и больше не с кем будет драться. Если выиграть пояс у Бейдера, потом, скорее всего, будет защита титула с Филом Дэвисом. И все — дальше там соперников нет.