"Не верю!" Фанаты сомневаются, что Конор завершил карьеру

Фанаты отнеслись с недоверием к заявлению бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора о завершении карьеры. Под постом ирландца в Твиттере опубликовано множество гифок и комментариев, суть которых заключается во фразе: "Мы тебе не верим".

- Да. Он использует это в качестве продвижения. Скоро он объявит о бое, а все начнут об этом говорить, мол, возвращается после завершения карьеры, - написал один из пользователей.

- В прошлый раз, когда он об этом сказал, он подрался дважды за шесть месяцев, - отметил другой болельщик.

- Немного рано для Дня дураков, - пишет еще один фанат.

