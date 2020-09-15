«Не хочу таких боев». Отец Харитонова против поединка сына с Емельяненко

Отец бойца ММА Сергея Харитонова — Валерий Харитонов — не хотел бы увидеть бой сына с Александром Емельяненко — ни по правилам ММА, ни по правилам бокса.

— Вам было бы интересно увидеть бой Сергея с Александром Емельяненко?

— Не хочу эту тему даже обсуждать. И Сереге говорю: «Не надо никаких комментариев!» Мне это неприятно читать. Когда они друг друга поливают... Я Сергею говорю, чтобы он не отвечал на это, не нужно никаких колкостей и все такое.

— А их боксерский поединок хотели бы посмотреть?

— Нет, не хочу. Не хочу таких боев.

На счету 40-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. У 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. В 2006 году между ними состоялся бой на турнире Pride — Емельяненко победил техническим нокаутом. (Илья Андреев)

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