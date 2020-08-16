«Не будет больших проблем». Минаков считает, что смог бы победить Миочича

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» выразил мнение, что смог бы составить конкуренцию чемпиону UFC в тяжелом весе Стипе Миочичу. Миочич на турнире UFC 252 победил единогласным решением судей Даниэля Кормье, защитив титул.

— Нет непобедимых, победить можно каждого, — сказал Минаков. — Вопрос в мотивации и в подготовке. Я знаю себя. Если понимаю, что готов, то мне без разницы против кого выходить. Просто не всегда получалось готовиться. Чаще не получалось. Если же я проведу четкий лагерь, то я не буду испытывать больших проблем в бою с Миочичем. Исхожу из своих навыков и из того, что видел в его поединках с Кормье. В любом случае, этих ребят надо пощупать своими руками.

— В свое время ло Сантос мне казался мегатехничным, активным, выносливым, с хорошей ударной техникой, — отметил российский боец. — А потом я с ним поработал. Ударная техника у него оказалась действительно хорошая, но все-таки он не боксер. Он пропускает, имеет огрехи и в ударке, и в борьбе — во всех аспектах. Не боги горшки обжигают.

Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). На счету 35-летнего бойца 22 победы и 1 поражение. (Илья Андреев)