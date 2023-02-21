Названа причина конфликта, из-за которого погиб чемпион мира из России по джиу-джитсу и грэпплингу

Конфликт в Дербенте, в ходе которого погиб тренер, чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов, произошел из-за эпатажного выхода на бой дагестанского спортсмена Гаджи «Автомата» Наврузова, пишет пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева вTelegram.

Звезда поп-MMA вышел на бой, танцуя в костюме волшебника, что вызвало споры.

«Общественность поделилась на «за» и «против». Последующее видеообращение бойца по данной ситуации, записанное после возвращения в Махачкалу, еще больше накалило ситуацию. Сторонники с противниками не смогли прийти к компромиссу, и одна из таких стычек привела к трагедии», — написала Гариева.

По данным МВД, в ночь на 21 февраля в ходе конфликта между группой лиц один из участников потасовки произвел несколько выстрелов из ружья. В результате рикошета пули друг стрелявшего получил смертельное ранение.