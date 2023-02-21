Президента NFC по грэпплингу и ММА погиб в Дагестане

Президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова застрелили около 4 часов утра в Дербенте, сообщает РЕН ТВ.

Марданов вышел из дома рано утром. Он собирался поговорить о чем-то с неизвестными, но те выстрелили в спортсмена и скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.