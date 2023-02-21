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Сегодня, 16:00

Президента NFC по грэпплингу и ММА погиб в Дагестане

Иван Шитик
Корреспондент
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Видади Марданов.
Фото Соцсети

Президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова застрелили около 4 часов утра в Дербенте, сообщает РЕН ТВ.

Марданов вышел из дома рано утром. Он собирался поговорить о чем-то с неизвестными, но те выстрелили в спортсмена и скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://ren.tv/news/kriminal/1078052-prezidenta-nfc-po-grepplingu-i-mma-zastrelili-v-derbente
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