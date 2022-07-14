Нарколог рассказал, к чему могут привести активные тренировки Емельяненко перед боем с Дациком

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов прокомментировал активные тренировки Александра Емельяненко перед боем с Вячеславом Дациком.

«Если в организм человека попадают токсические вещества, наносящие вред печени, мы увеличиваем ее капсулу. Чтобы понять, что чувствует запойный алкоголик в таком состоянии, привяжите к правому боку 4-килограммовую гирю и попробуйте с ней попрыгать. Может произойти что угодно, начиная от желчной колики и заканчивая разрывами желчных протоков или желчного пузыря.

На фоне тренировок есть риск развития кардиомиопатии или дистрофии миокарда. С таким сердцем можно боксировать разве что с собственной тенью, и то недолго. Все это грозит быстро привести к инфаркту, остановке органа или его разрыву», — приводит слова Нурисламова RT.

Емельяненко подерется с Дациком в сентябре в лиге Hardcore Boxing. Бой пройдет по правилам бокса.