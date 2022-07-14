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Сегодня, 10:18

Легенда тайского бокса Буакав Банчамек подписал контракт с BKFC

Давид Хачатрян
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40-летний тайский боец, многократный чемпион мира по различным версиям и двукратный победитель гран-при К-1 World МАХ Буакав Банчамек подписал контракт с ведущей кулачной лигой Bare Knuckle Fighting Championship. Контракт рассчитан на несколько поединков. Об этом сообщает сайт BKFC.

«Прошло 11 лет с тех пор, когда я в последний раз дрался в США. Я всегда хотел вернуться. Я люблю кулачные бои, и это подписание — новый для меня вызов», — приводит слова Банчамека официальный сайт лиги.

В тайском боксе Банчамек провел 276 поединков. Он одержал верх в 240 боях, оформив 73 нокаута. Также его рекорд насчитывает 24 поражения и 12 ничьих.

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