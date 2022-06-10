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Сегодня, 20:15

Аббасов — Пираев: во сколько начало и где смотреть бой AMC Fight Nights 112

Мариф Пираев и Нариман Аббасов сразятся в главном бою вечера AMC Fight Nights
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Нариман Аббасов и Мариф Пираев.

В пятницу, 10 июня, в Москве во Дворце Спорта Ирины Винер состоится турнир AMC Fight Nights 112, в главном бою которого сразятся Мариф Пираев и Нариман Аббасов.

Начнется поединок примерно в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию боя Мариф Пираев — Нариман Аббасов покажут на matchtv.ru и телеканалах «Матч БОЕЦ» и «Матч Планета», начиная с 21.00.

30-летний Пираев провел 32 боя в ММА, в которых одержал 27 побед, потерпел 4 поражения, еще один поединок завершился ничьей. Рекорд 28-летнего Аббасова составляет 27 побед и 3 поражения.

В со-главном бою вечера Максим Буторин сразится с Тахиром Абдуллаевым.

ММА
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