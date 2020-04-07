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«Надежда, вера и любовь». Кокляев записал мотивирующее видео на период самоизоляции

16:43
Михаил Кокляев. Фото Instagram
Михаил Кокляев. Фото Instagram
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Бывший чемпион России по тяжелой атлетике, стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своем Instagram видео в поддержку всех находящихся дома на самоизоляции.

— Мир в пандемии, жилы стынут, — сказал Кокляев. — Не аспирин мне разжижает кровь, дают по жизни силы надежда, вера и любовь. Всем хорошего дня и позитива. Держимся, друзья.

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