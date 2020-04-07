«Надежда, вера и любовь». Кокляев записал мотивирующее видео на период самоизоляции

Бывший чемпион России по тяжелой атлетике, стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своем Instagram видео в поддержку всех находящихся дома на самоизоляции.

— Мир в пандемии, жилы стынут, — сказал Кокляев. — Не аспирин мне разжижает кровь, дают по жизни силы надежда, вера и любовь. Всем хорошего дня и позитива. Держимся, друзья.