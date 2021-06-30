Боец ММА Вагаб Вагабов рассказал о состоянии здоровья избитого в начале месяца братом Исламом Вагабовым племянника экс-главы Дагестана.

«Человек прошел тяжелую операцию, но живой», — сказал Вагабов «СЭ». — Все в порядке. Перевели в палату, где все врачи — наши общие знакомые. Сам тоже поехал в больницу, познакомился с родственниками, показал, если что я рядом. Он брат все равно. Хоть я и не учувствовал [в драке], и не в курсе всего. В плане лечения, может быть, могу посодействовать. Врачей знакомых оповестил слежу за состоянием этого человека. Шамиль зовут пострадавшего. Пока он в палате лежит».

В конце июня стало известно, Ислам Вагабов задержан и находится в СИЗО в Дагестане.

Вагаб Вагабов в следующем бою должен подраться за титул AMC Fight Nights против чемпиона Хасана Юсефи.