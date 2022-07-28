Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:08

Эдгард Запашный о поединке Дацик — Монсон: «Если Джеффу удастся захватить Вячеслава, то ему будет тяжело»

Запашный заявил, что Дацику будет тяжело в борьбе с Монсоном
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный оценил шансы на победу Вячеслава Дацика в поединке с Джеффом Монсоном. Запашный видит Дацика фаворитом в предстоящем бою против Монсона, если его соперник не сможет подключить борьбу.

«Дацик, так сказать, дезориентирует своего противника. Если Джеффу удастся его захватить, то Вячеславу будет дальше тяжело, потому что Монсон великолепный грэпплер. И он с легкостью справится с молодостью, тем более что Дацик никогда не был хорошим борцом. Он хороший ударник, духовитый парень, человек, который не боится своих соперников. Поэтому трудно прогнозировать», — приводит «Известия» слова Запашного.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://iz.ru/1371758/2022-07-28/edgard-zapashnyi-nazval-favorita-v-poedinke-datcika-protiv-monsona
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Эдгард Запашный
ММА
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аманда Нуньес рассказала, почему ее не любят в Бразилии

Мурад из вирусного видео с таксистом устроил драку со звездой «Дома-2»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости