Запашный заявил, что Дацику будет тяжело в борьбе с Монсоном

Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный оценил шансы на победу Вячеслава Дацика в поединке с Джеффом Монсоном. Запашный видит Дацика фаворитом в предстоящем бою против Монсона, если его соперник не сможет подключить борьбу.

«Дацик, так сказать, дезориентирует своего противника. Если Джеффу удастся его захватить, то Вячеславу будет дальше тяжело, потому что Монсон великолепный грэпплер. И он с легкостью справится с молодостью, тем более что Дацик никогда не был хорошим борцом. Он хороший ударник, духовитый парень, человек, который не боится своих соперников. Поэтому трудно прогнозировать», — приводит «Известия» слова Запашного.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.