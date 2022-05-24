Мухаммад Мокаев тренируется вместе с Хорхе Масвидалем

21-летний британский проспект Мухаммад Мокаев (7-0) прилетел в США в зал American Top Team во Флориде, где продолжит подготовку ко второму бою в UFC против 31-летнего американца Чарльза Джонсона (11-2) 23 июля в Лондоне.

Мокаев опубликовал совместную с Хорхе Масвидалем (35-16) фотографию в зале. «Нет необходимости представлять этого человека», — прокомментировал фотографию британский боец.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне. Представитель Великобритании выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58 секунде боя.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.