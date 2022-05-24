Александр Шлеменко в 5-й раз стал отцом

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что у него родился сын. Таким образом, Шлеменко стал отцом в 5-й раз.

«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок, — сказал Шлеменко на видео, опубликованном в его Telegram. — Теперь у меня пять детей. Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает. Желаю вам обрести свое счастье. Здоровых деток вам».

В настоящее время Шлеменко готовится подраться против Магомеда Исмаилова (17-3) в лиге RCC в Екатеринбурге в конце августа.