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Сегодня, 10:50

Александр Шлеменко в 5-й раз стал отцом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что у него родился сын. Таким образом, Шлеменко стал отцом в 5-й раз.

«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок, — сказал Шлеменко на видео, опубликованном в его Telegram. — Теперь у меня пять детей. Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает. Желаю вам обрести свое счастье. Здоровых деток вам».

В настоящее время Шлеменко готовится подраться против Магомеда Исмаилова (17-3) в лиге RCC в Екатеринбурге в конце августа.

Александр Шлеменко
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