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Сегодня, 14:15

Мухаммад Мокаев: «Рустам Хабилов — это тот, за кем я следил, когда рос»

Мокаев рассказал, за кем из бойцов ММА наблюдал в детстве
Давид Хачатрян
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22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) написал, что всегда следил за боями одного из первых российских бойцов в UFC Рустама Хабилова (24-4).

«Рустам «Тигр» Хабилов — это тот, за кем я следил, когда рос. Я очень горжусь тем, что он в моем углу», — написал Мокаев в Twitter.

Хабилов был в углу Мокаева 22 октября на UFC 280. На том турнире Мокаев одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде.

ММА
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