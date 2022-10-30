Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:33

Белал Мухаммад рассказал, насколько тяжелые тренировки у Хабиба Нурмагомедова

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

34-летний полусредневес Белал Мухаммад (22-3) раскрыл подробности тяжелых тренировок Хабиба Нурмагомедова (29-0).
«Этот парень не знает, что такое усталость, — отметил Мухаммад в интервью ESPN. — На тренировке мы переходим к грэпплингу после спарринга, а затем он говорит мне: «Иди в октагон». Он ставит меня у сетки в положении снизу. Такое ощущение, словно он меня топит. Я выдохся, и он говорит: «У тебя три минуты планки».
Я сижу, с меня капает пот, поворачиваюсь направо и вижу Ислама [Махачева]. Он говорит мне: «Хабиб не знает усталости». Между такими тренировками нужен отдых, потому что они настолько тяжелые, что мое тело дает сбой на половине занятия».
Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухаммад Мокаев: «Рустам Хабилов — это тот, за кем я следил, когда рос»

Жорж Сен-Пьер рассказал, в каком случае вернется в бои
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости