Мухаммад Мокаев начал тренировочный лагерь в клубе «Динамо» в Дагестане

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) рассказал, что приступил к подготовке к следующему бою в родном Дагестане.

«Начался борцовский лагерь в клубе «Динамо»? в Дагестане, Махачкала. Так много молодых и перспективных борцов здесь! Анонс боев будет очень скоро!» — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев провел в UFC четыре боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

