Каб Свонсон подерется против Хакима Даводу 12 августа на UFC on ESPN 49

39-летний ветеран UFC Каб Свонсон (28-13) проведет 23-й поединок в лиге против 31-летнего канадца Хакима Даводу (13-3) 12 августа на UFC on ESPN 49. Об этом сообщило издание MMA Junkie.

Свонсон в последнем поединке проиграл Джонатану Мартинесу (18-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 15 октября 2022-го на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе, США.

Даводу в прошлом бою уступил Джулиану Эрозе (28-11) единогласным решением судей. Поединок состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 в Лас-Вегасе, США.