Сехудо назвал Маска фаворитом в потенциальном бою с Цукербергом: «Он более сообразительный»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что Илон Маск будет фаворитом в бою с Марком Цукербергом, несмотря на то, что Цукерберг активно занимается джиу-джитсу.

«Думаю ли я, что этот бой действительно может состояться? На сто процентов, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Эти парни зарабатывают столько денег, что есть ли у них время на тренировки? Когда ты бизнесмен такого уровня, твой телефон постоянно разрывается.

Разбирая этот бой, я хочу сказать, что если у кого и есть преимущество, то, скорее всего, у Илона Маска, потому что он намного тяжелее, он немного занимался джиу-джитсу и он немного старше, просто он немного более сообразительный и немного более стратегически грамотный».

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.