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«Мой отец был бы доволен тобой». Хабиб поздравил Уланбекова с дебютной победой в UFC

03:43
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил с первой победой в UFC своего соотечественника Тагира Уланбекова. Россиянин в дебютном поединке в UFC победил бразильца Бруну Силву.

«Очень рад за тебя, Брат, — написал Хабиб в своем Instagram. Он опубликовал фото со своим бойцом Абдулманапом, который умер 3 июля нынешнего года. — Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле».

Бой проходил в наилегчайшем весе (до 57,2 кг). Россиянин одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Для 29-летнего Уланбекова это дебют в UFC. В ММА рекорд бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — 13 побед и 1 поражение. У 31-летнего Бруну Силвы — 0 побед и 3 поражения в UFC, в ММА — 10-6-2 (два боя завершились вничью).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CGLc55wsvOj/

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