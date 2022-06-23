Гамрот поделился ожиданиями от боя с Царукяном: «Это будет пять раундов насилия»

12-й номер рейтинга UFC, бывший чемпион KSW в полулегком и легком весе Матеуш Гамрот (20-1) назвал слабую сторону Армана Царукяна (18-2), а также добавил, что готов пройти с ним всю дистанцию.

«Никто не хочет с ним драться, многие его боятся, — сказал Гамрот на пресс-конференции перед турниром. — Никто не хочет и со мной драться, поэтому мы должны встретиться в октагоне. Арман — отличный боец, у него хорошая стойка и борьба, но я думаю, что его слабостью является джиу-джитсу. Я более опытный боец, потому что уже дрался пять раундов.

Не хочу, чтобы бой закончился слишком рано. Рассчитываю, что это будет пять раундов насилия. Бой против Армана, вероятно, станет самым большим для меня испытанием, и я готов к нему. Если я поймаю его, все закончится. Победитель этого боя должен войти в первую пятерку рейтинга".

Гамрот и Царукян подерутся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Бой станет главным событием вечера.