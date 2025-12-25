Монсон заявил, что ненавидит принятое в России правило снимать обувь в доме

Боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, рассказал, какую вещь ненавидит в России.

По словам 54-летнего спортсмена, ему нравится большинство российских обычаев, но он не может привыкнуть к необходимости снимать обувь в доме.

«Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», — заявил спортсмен», — сказал Монсон в программе RTVI «Легенда».

С мая 2018 года боец является гражданином России. В 2023-м он официально отказался от гражданства США.

Всего на счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.