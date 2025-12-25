Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

25 декабря 2025, 15:32

Монсон заявил, что ненавидит принятое в России правило снимать обувь в доме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, рассказал, какую вещь ненавидит в России.

По словам 54-летнего спортсмена, ему нравится большинство российских обычаев, но он не может привыкнуть к необходимости снимать обувь в доме.

«Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», — заявил спортсмен», — сказал Монсон в программе RTVI «Легенда».

С мая 2018 года боец является гражданином России. В 2023-м он официально отказался от гражданства США.

Всего на счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джефф Монсон
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Еще девять беспилотников уничтожены на подлете к Москве
CENTCOM сообщил о поражении 140 целей в Иране в рамках третьей волны ударов
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Что произошло за ночь 12 июля. Главное
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-боец UFC Виктория Дудакова спустя год выступит в ММА

Бой Вагабова и Ромеро в IBA Bare Knuckle планируют провести в марте 2026 года

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости