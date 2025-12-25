Бой Вагабова и Ромеро в IBA Bare Knuckle планируют провести в марте 2026 года

Руководитель лиги IBA Bare Knuckle Алибек Гитинов рассказал, когда должен пройти бой между российским бойцом Вагабом Вагабовым и кубинцем Йоэелем Ромеро.

«Мы планировали сделать их поединок в феврале, однако в этот период начинается месяц Рамадан и Вагаб Вагабов не сможет драться в это время.

До начала Рамадана нет ни одной свободной арены. Проводить такой крупный бой, который захочет посмотреть большое количество зрителей, на маленькой арене не имеет смысла.

Сейчас мы планируем провести их поединок в конце марта — в Санкт-Петербурге или в Таиланде, на Пхукете», — сказал Гитинов.