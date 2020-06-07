«Молодость и огромная мотивация». Забит считает Петра Яна фаворитом боя с Жозе Альдо

Российский боец UFC Петр Ян — фаворит поединка с бразильцем Жозе Альдо, считает третий номер рейтинга UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов.

Поединок между 27-летним Яном (14-1) и 33-летним Альдо (28-6) планируется провести в июле. На кону — вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

— С небольшим перевесом, но для меня фаворит в этом бою Петр Ян. При всем моем уважении к Альдо, — сказал Магомедшарипов «СЭ».

— Они оба высококлассные и техничные бойцы, — отметил Забит. — Хоть Альдо и старше, но он сохранил и скорость, и силу. Оба бойца хороши и в стойке, и в борьбе, оба выкладываются до конца. На стороне Альдо его огромный опыт, у Яна преимущество — это его молодость и огромная мотивация. (Илья Андреев)