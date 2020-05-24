«Молимся за Адулманапа». Ученик отца Хабиба рассказал о его состоянии

Российский боец ММА Тагир Уланбеков рассказал «СЭ», что его тренер Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

— Могу сказать только, что он в тяжелом состоянии, — сказал Уланбеков. — Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством дальше пахали.

— Что врачи говорят? Какие прогнозы?

— Честно говоря, подробно не спрашивал. Периодически уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое.

— То есть уже три недели, по большому счету, ничего не меняется?

— Да.

Отец Хабиба заболел в конце апреля. В начале мая он был доставлен в одну из больниц Москвы, где перенес инфаркт. С начала мая тренер находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, 57-летний Нурмагомедов заразился коронавирусом. (Илья Андреев)