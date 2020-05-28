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«Мои люди, вероятно, убьют меня за это». Уайт хочет организовать титульный бой между Яном и Альдо

02:58
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что хочет организовать бой Петра Яна и Хосе Альдо за вакантный пояс в легчайшем весе. После UFC 249 Генри Сехудо объявил о своем уходе.

— Мои люди, вероятно, убьют меня за это, — приводит ESPN слова Уайта. — Сехудо ушел в отставку. Итак, мы сейчас говорим о Петре Яне против Хосе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы сейчас смотрим.

27-летний Ян проиграл всего один раз в 15 профессиональных боях. Его статистика в UFC 6-0. У 33-летнего Альдо 28 побед и 6 поражений.

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