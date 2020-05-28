«Мои люди, вероятно, убьют меня за это». Уайт хочет организовать титульный бой между Яном и Альдо
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что хочет организовать бой Петра Яна и Хосе Альдо за вакантный пояс в легчайшем весе. После UFC 249 Генри Сехудо объявил о своем уходе.
— Мои люди, вероятно, убьют меня за это, — приводит ESPN слова Уайта. — Сехудо ушел в отставку. Итак, мы сейчас говорим о Петре Яне против Хосе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы сейчас смотрим.
«My people are probably going to kill me for this one...»@danawhite spilled the beans on trying to put together @PetrYanUFC vs. @josealdojunior for the vacant UFC bantamweight title ? (via @SportsCenter) pic.twitter.com/AIcd3lLIlD— ESPN MMA (@espnmma) May 27, 2020
Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции влучшем приложении года от БК «Лига Ставок».