«Мои люди, вероятно, убьют меня за это». Уайт хочет организовать титульный бой между Яном и Альдо

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что хочет организовать бой Петра Яна и Хосе Альдо за вакантный пояс в легчайшем весе. После UFC 249 Генри Сехудо объявил о своем уходе.

— Мои люди, вероятно, убьют меня за это, — приводит ESPN слова Уайта. — Сехудо ушел в отставку. Итак, мы сейчас говорим о Петре Яне против Хосе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы сейчас смотрим.

«My people are probably going to kill me for this one...»@danawhite spilled the beans on trying to put together @PetrYanUFC vs. @josealdojunior for the vacant UFC bantamweight title ? (via @SportsCenter) pic.twitter.com/AIcd3lLIlD — ESPN MMA (@espnmma) May 27, 2020

27-летний Ян проиграл всего один раз в 15 профессиональных боях. Его статистика в UFC 6-0. У 33-летнего Альдо 28 побед и 6 поражений.

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