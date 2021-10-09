Сын Марата Балаева с победы дебютировал в Pravda FC

Сын бывшего чемпиона ACB в полулегком весе Марата Балаева Алан Балаев провел бой по правилам бокса в лиге Pravda Fighting Championship. В дебютном бою он победил представителя Афганистана Хасиба Седики раздельным решением судей.

«У меня были опасения, что победу отдадут не мне, — сказал Балаев-младший «СЭ» после боя. — Услышав раздельное решение я подумал, что победу отдадут ему. Я в плохой форме. Надеюсь, когда в следующий раз приеду, я покажу лучше бой, но это не отмазка. Только я виноват в том, что в плохой форме. Будем дальше тренироваться и развиваться».

«Он удивил меня физикой. Если честно, я ни разу по нему плотно не попал, хотя один раз попал, когда капа вылетела. Если бы я по нему нормально попал, то он, вероятно, подсел бы. У меня плотные удары. В клинче он очень мощный. Возможно, что употребляет какие-то афганские маракуйи».

В ММА у Балаева-младшего 1 победный бой.