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Сын Марата Балаева с победы дебютировал в Pravda FC

22:43
Алан Балаев.
Алан Балаев.
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Сын бывшего чемпиона ACB в полулегком весе Марата Балаева Алан Балаев провел бой по правилам бокса в лиге Pravda Fighting Championship. В дебютном бою он победил представителя Афганистана Хасиба Седики раздельным решением судей.

«У меня были опасения, что победу отдадут не мне, — сказал Балаев-младший «СЭ» после боя. — Услышав раздельное решение я подумал, что победу отдадут ему. Я в плохой форме. Надеюсь, когда в следующий раз приеду, я покажу лучше бой, но это не отмазка. Только я виноват в том, что в плохой форме. Будем дальше тренироваться и развиваться».

«Он удивил меня физикой. Если честно, я ни разу по нему плотно не попал, хотя один раз попал, когда капа вылетела. Если бы я по нему нормально попал, то он, вероятно, подсел бы. У меня плотные удары. В клинче он очень мощный. Возможно, что употребляет какие-то афганские маракуйи».

В ММА у Балаева-младшего 1 победный бой.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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