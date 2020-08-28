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Миочич назвал Хабибиа лучшим бойцом современности

09:57
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
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Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом промоушена на данный момент.

— Хабиб Нурмагомедов сейчас лучший, — приводит слова Миочича Fight Time.

Напомним, что на данный момент Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку против временного чемпиона легкого веса Джастина Гэтжи. Их бой должен возглавить грядущий октябрьский турнир UFC 254, который, по слухам, состоится в Абу-Даби.

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