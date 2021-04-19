Минюст России отказал главе Калмыкии Хасикову в госрегистрации ФКР

Минюст России отказал главе Калмыкии Бату Хасикову в госрегистрации Федерации кикбоксинга России.

В документе, который есть в распоряжении «СЭ», сообщается, что общероссийская общественная организация ФКР не может быть зарегистрирована в установленном порядке в связи с внесением изменений в ее учредительные документы, так как для этого отсутствуют законные основания.

В обновленном Уставе Минюст нашел ряд несоответствий: путаница в наименованиях подорганизаций, ошибки в распределении должностей и «дыры» в бухгалтерских документах.

«Согласно представленным в Минюст России протоколам об избрании делегатов и информации, размещенной на официальном сайте Министерства спорта РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, только 28 из 50 делегатов представляют аккредитованные региональные спортивные федерации и региональные отделения, что составляет менее 78 процентов голосов от общего числа голосов Конференции», — говорится в документе.

17 марта состоялись две внеочередные конференции ФКР. На одной кикбоксеры-сторонники Хасикова избрали его главой федерации. На другой конференции президентом выбрали главного тренера сборной России по кикбоксингу Михаила Герасимова.