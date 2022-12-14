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Сегодня, 16:18

Минеев заявил, что нокаутирует Исмаилова в третьем раунде в поединке по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о возможном противостоянии с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Бой с Исмаиловым по правилам бокса? Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Пусть сначала подерется со Штырковым. Может быть, Ваня его победит, то этот вопрос вообще канет в лету».

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова.

Исмаилов может провести бой по правилам бокса против Ивана Штыркова в лиге RCC Boxing.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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