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Сегодня, 17:44

Дацик рассказал о своих целях на бой с Шульским

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец ММА и боксер Вячеслав Дацик провел тренировку перед поединком с Павлом Шульским и рассказал о своих планах на бой.

«Никакого волнения. А от чего? Хорошая классная заруба в этот раз будет. Паша... С ним есть опасность. Он меня знает как облупленного. Мы много раз с ним бились в спортзале. И тренировались, спаринговались. Он меня знает. И я его знаю. Но будем выдумывать что-то новое, чтобы удивить. Новую технику будем осваивать. План всегда один и тот же, просто методы достижения разные», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.

Поединок Дацика и Шульского станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 16 декабря.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1056849-datsik-otrabotal-udary-pered-vstrechei-s-shulskim-i-nazval-tseli-boia
Вячеслав Дацик
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