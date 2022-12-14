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Сегодня, 16:14

Арман Царукян дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян (18-3) в интервью The Schmo заявил, что Ислам Махачев (23-1) победит Александра Волкановски (25-1).

«Мне нравится этот бой, — отметил Царукян. — Этот поединок покажет, является ли Ислам лучшим в своей игре. Волкановски — первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от категории, и для Ислама он самый жесткий соперник. Мое мнение: Ислам победит, но это будет не так просто, как в бою с Оливейрой».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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