Минеев высказался о возможной организации боя между рэпером Джиганом и актером Епифанцевым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе и по совместительству новоиспеченный промоутер боев по кикбоксингу Владимир Минеев высказался о возможной организации боя между рэпером Джиганом и актером Владимиром Епифанцевым.

«Бой Джигана и Епифанцева по правилам кикбоксинга? Тут нужно понимать уровень Епифанцева. Я видел, как Джиган бьет по лапам и падает. Я думаю, что все видели это видео. Может быть, им лучше по ММА тогда?», — сказал Минеев на пресс-конференции, посвященной турниру «Тройной удар».

«А я видел, как Джиган бьет — и люди падают», — вмешался президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Я, к сожалению, не видел такого, — продолжил Минеев. — Нужно тогда понять кто ему (Джигану) будет противостоять и в какой весовой категории. С Дациком только если».

«Нет, ты что? Дацик прибьет любого», — отреагировал Гаджиев.

«Интересен ли Джиган как амбассадор кикбоксинга? Завтра проведу опрос в Instagram, чтобы узнать мнение аудитории», — отметил Минеев.

Первый турнир по кикбоксингу, организатором которого является Владимир Минеев, состоится 27 января в Москве в рамках турнира «Тройной Удар».

В своем последнем поединке, который состоялся в октябре на AMC Fight Nights в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова.