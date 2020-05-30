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Минеев после боя пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба

30 мая 2020, 23:38
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Российский боец ММА Владимир Минеев после победы над соотечественником Артуром Прониным на турнире Leon Warriors пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову — отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас в непростом положении Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Пользуясь возможностью, я хотел бы хотел бы пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сказал Минеев в эфире «Матч ТВ».

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

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