Минеев — о потенциальных соперниках: «Всех жду на линии соприкосновения»

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальных противниках.

— Потенциально какого-то одного противника нет, с которым вам было бы наиболее интересно подраться?

— Знаете, они все такие ранимые. Скажешь им, обидятся потом. Повторюсь, все равно, кого бить во славу российского спорта.

— Но был бы вам интересен бой со Шлеменко?

— Чем он лучше других?

— Он один из самых медийных.

— Сейчас Исмаилов может сказать: «Почему он, а не я?» У каждого найдется, чем парировать. Все раньше говорили, да где он, да кто он. А сейчас вы мне фамилии называете, они все хотят со мной подраться. Парни молодцы, конечно, это здорово. Но пока всех их жду на линии соприкосновения. А потом, когда приеду, буду выбирать среди них первого.

В ноябре Минеев сообщил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.