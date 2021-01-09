Минеев начал публиковать материалы по драке с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев в своем Instagram начал серию публикаций, посвященных его потасовке с другим бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Бойцы устроили потасовку на турнире в Москве, которая потом переросла в массовую драку.

«Начинаю серию публикаций, посвящённых нашей потасовке с Исмаиловым, — написал Минеев, прикрепив фото с потасовки. - Пост первый. Как вы думаете — что, с таким остервенелым лицом, пытается сделать тренер и близкий друг Исмаилова? ? На мне».

Напомним, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.