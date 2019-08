Российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона в соглавном поединке вечера.

Just like THAT... Minakov by KO ?#Bellator225 results: Vitaly Minakov def. Tim Johnson via knockout (punches) — Round 1, 1:45.



Minakov has finished 20 of his 22 wins (13 via KO).



