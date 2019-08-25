Российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона в соглавном поединке вечера.

Just like THAT... Minakov by KO ?#Bellator225 results: Vitaly Minakov def. Tim Johnson via knockout (punches) — Round 1, 1:45.



Minakov has finished 20 of his 22 wins (13 via KO).



pic.twitter.com/Wi2FXGk2jC — ON: MMA (@OnMMA) August 25, 2019

Первоначально Минаков должен был сражаться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя за несколько часов до начала турнира по неизвестным причинам. Предполагалось, что Тимоти Джонсон будет драться в предварительном карде.

На счету Минакова теперь 22 победы при 1 поражении. У Джонсона 12 побед в 18 боях.

Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя