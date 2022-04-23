Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278

В соглавном бою турнир Bellator 278 россиянин Никита Михайлов проиграл перуанцу Энрике Барсолу.

Поединок продлился три раунда. Это первое поражение россиянина в рамках Bellator. Ранее он одержал две победы. Всего в его активе десять бое в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения.

Барсола одержал вторую победу в Bellator. Всего на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.