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Сегодня, 11:54

Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278

Виктория Кравченко
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В соглавном бою турнир Bellator 278 россиянин Никита Михайлов проиграл перуанцу Энрике Барсолу.

Поединок продлился три раунда. Это первое поражение россиянина в рамках Bellator. Ранее он одержал две победы. Всего в его активе десять бое в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения.

Барсола одержал вторую победу в Bellator. Всего на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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