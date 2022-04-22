«Втыкаться в него на встречном курсе». Боец UFC Романов дал совет Немкову как бороться с Андерсоном

Молдавский боец UFC Александр Романов в интервью «СЭ» поделился мнением, как чемпиону Bellator в полутяжелом Вадиму Немкову стоит противостоять борьбе Кори Андерсона в их повторном поединке.

«Андерсон... В принципе, у них здесь, в Америке, у всех одна и та же борьба, — сказал Романов. — Типичная американская школа борьбы. Их просто нужно встречать накоротке. То есть когда они атакуют, нужно [работать] на встречном курсе. Не стараться отбрасывать, уйти, клинчевать. На встречном курсе — просто втыкаться в него. Два-три раза в него воткнешься — он в тебя упрется как в стену и поймет, что нечего ему тут искать. И все».

Немков и Андерсон дрались 15 апреля в соглавном событии турнира Bellator 277. Бой завершился в третьем раунде (поединок был пятираундовым). За 10 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Поединок был признан несостоявшимся.

Романов (15-0 в ММА, 4-0 в UFC) проведет ближайший бой в ночь на 24 апреля на турнире UFC Fight Nights 205. Его соперником станет американец Чейз Шерман (15-9 в ММА, 2-8 в UFC).