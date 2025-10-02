Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:35

Михайлов из Fedor Team проведет бой на «Ural FC X Ozon» в Каспийске

Алина Савинова

Представитель команды Fedor Team (Федора Емельяненко) россиянин Никита Михайлов выступит против бразильца Риксона Зенидима в главном карде турнира «Ural FC X Ozon».

У 26-летнего Михайлова 11 побед и 4 поражения в ММА. На счету 26-летнего Зенидима 20 побед, 3 поражения и ничья. В октябре 2023 года бразилец предпринимал попытку попасть в UFC, но неудачно выступил в контендере.

Также на турнире «Ural FC X Ozon» свой первый бой с ноября 2022 года проведет экс-боец UFC Омари Ахмедов, которому будет противостоять Родриго Кавалейро из Бразилии. Их поединок станет главным событием вечера.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

— Легкий вес: Шамиль Ташагаджиев (1-0) — Аслан Цороев (1-0);

— Тяжелый вес: Камил Гусейнов (4-0) — Сейпудин Магомедов (2-0);

— Средний вес: Зураб Ахмедов (4-0) — Башир Алисултанов (3-0);

— Легкий вес: Зубаир Зубаиров (3-0) — Магомед-Эмин Ибрагимов (5-0);

— Легкий вес: Булач Магомедов (7-0) — Максим Кирзо (8-4);

— Средний вес: Шамиль Рамазанов (18-2) — Виталий Якубеня (7-5);

— Полутяжелый вес: Рафаел Алиев (6-0) — Керим Даидов (11-1);

— Полусредний вес: Магомедкамиль Маликов (9-1) — Асланбек Кодзаев (6-1);

— Тяжелый вес: Гаджи Абдулкадиров (7-1) — Масуд Сафари (Иран, 6-2-1);

— Легчайший вес: Никита Михайлов (11-4) — Риксон Зенидим Буено (Бразилия, 20-3-1);

— Тяжелый вес: Руслан Магомедов (15-3) — Михаил Мохнаткин (15-6-2);

— Средний вес: Омари Ахмедов (24-8) — Родриго Кавалейро (Бразилия, 28-10).

Турнир состоится 17 октября во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Все бои пройдут по правилам ММА и будут состоять из трех раундов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Михайлов
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немков победил Альбини и вышел на реванш с Ибрагимовым

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости