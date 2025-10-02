Михайлов из Fedor Team проведет бой на «Ural FC X Ozon» в Каспийске

Представитель команды Fedor Team (Федора Емельяненко) россиянин Никита Михайлов выступит против бразильца Риксона Зенидима в главном карде турнира «Ural FC X Ozon».

У 26-летнего Михайлова 11 побед и 4 поражения в ММА. На счету 26-летнего Зенидима 20 побед, 3 поражения и ничья. В октябре 2023 года бразилец предпринимал попытку попасть в UFC, но неудачно выступил в контендере.

Также на турнире «Ural FC X Ozon» свой первый бой с ноября 2022 года проведет экс-боец UFC Омари Ахмедов, которому будет противостоять Родриго Кавалейро из Бразилии. Их поединок станет главным событием вечера.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

— Легкий вес: Шамиль Ташагаджиев (1-0) — Аслан Цороев (1-0);

— Тяжелый вес: Камил Гусейнов (4-0) — Сейпудин Магомедов (2-0);

— Средний вес: Зураб Ахмедов (4-0) — Башир Алисултанов (3-0);

— Легкий вес: Зубаир Зубаиров (3-0) — Магомед-Эмин Ибрагимов (5-0);

— Легкий вес: Булач Магомедов (7-0) — Максим Кирзо (8-4);

— Средний вес: Шамиль Рамазанов (18-2) — Виталий Якубеня (7-5);

— Полутяжелый вес: Рафаел Алиев (6-0) — Керим Даидов (11-1);

— Полусредний вес: Магомедкамиль Маликов (9-1) — Асланбек Кодзаев (6-1);

— Тяжелый вес: Гаджи Абдулкадиров (7-1) — Масуд Сафари (Иран, 6-2-1);

— Легчайший вес: Никита Михайлов (11-4) — Риксон Зенидим Буено (Бразилия, 20-3-1);

— Тяжелый вес: Руслан Магомедов (15-3) — Михаил Мохнаткин (15-6-2);

— Средний вес: Омари Ахмедов (24-8) — Родриго Кавалейро (Бразилия, 28-10).

Турнир состоится 17 октября во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Все бои пройдут по правилам ММА и будут состоять из трех раундов.