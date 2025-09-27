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Немков победил Альбини и вышел на реванш с Ибрагимовым

В пятницу, 26 сентября, в Краснодаре прошел второй турнир лиги «Сокол» по правилам ММА.

В главном событии вечера ученик Федора Емельяненко Виктор Немков в первом же раунде победил экс-бойца UFC Джуниора Альбини.

Сразу после этого Немкову сделали битву взглядов с Хадисом Ибрагимовым, реванш между ними должен состояться до конца года в «Соколе». Их первое противостояние завершилось победой Ибрагимова раздельным решением судей.

В со-главном событии вечера Михаил Рагозин единогласным решением победил Михаила Колобегова.

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