Американский борец Снайдер не примет участие в турнире Хабиба Нурмагомедова

Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер рассказал, что не сможет принять участие в турнире, организованном Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не разговаривал напрямую с Хабибом. Я очень рад, что этот турнир состоится, и надеюсь, что он станет ежегодным. К сожалению, в этом году я не смогу принять участие», — приводит слова Снайдера Odds.ru.

Ранее Нурмагомедов объявил, что планирует проведение борцовского турнира в ноябре в Абу-Даби. К участию в турнире приглашены Абдулрашид Садулаев, Амир Азарпир, Ахмед Тажудинов и другие спортсмены.