Михаил Кокляев рассчитывает провести бой с Александром Емельяненко в ноябре

Знаменитый стронгмен Михаил Кокляев сообщил "СЭ", что хотел бы провести бой с Александром Емельяненко в ноябре.

– Думаю, не стоит откладывать это дело в долгий ящик, нужно проводить бой где-то в ноябре, – сказал Кокляев.

По словам 40-летнего силача, поединок планируется по правилам бокса – и в не в октагоне, а на ринге.

Кокляев отметил, что он не ставит перед собой задачу одержать победу над Емельяненко.

– Моя задача – показать, что за короткий срок человек может чему-то неплохо научиться, если полностью отдаст себя этому, – сказал 40-летний спортсмен. – Если будет пахать, тренироваться, сумеет справиться со своим страхом. Хочу мотивировать людей, поменять их представление. Хорошо, если получится показать хороший бой на уровне хотя бы первого разряда или кандидата в мастера спорта. Я знаю, что к этим разрядам нужно долго идти. Показать даже на уровне этого хороший бокс, диапазон ударов, защиты, которым я научился за 7 месяцев. Задача – не победить Сашу, а показать бой.

Кокляев неоднократно побеждал на соревнованиях по силовому экстриму – как в России, так и в мире. В 2009-м году он стал вторым на престижному турнире "Арнольд Стронгмен Классик". В 2013-м прекратил выступления из-за травмы. Также Кокляев – двукратный чемпион России по тяжелой атлетике в категории +105 кг.

Емельяненко с 2003 года провел в ММА 36 боев – 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. В последний раз 37-летний боец выходил в октагон в августе 2018 года. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Михаилом Кокляевым читайте здесь.