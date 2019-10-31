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Михаил Кокляев: «Молодежь должна слушать нас, а не Конора»

13:53
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Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев прокомментировал высказывания Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве на прошлой неделе. Ирландец там заявил, что дагестанцы постоянно бегают, и что он туда никогда не поедет.

— СССР де-юре больше нет, но люди остались. Я был воспитан там и ощущаю себя советским человеком. Я отказался прийти на пресс-конференцию Макгрегора, потому что знал, что он может там сказать. Под шумок хайпа из-за реванша с Хабибом нас кормят этой бякой. Молодежь это слушает, а должна слушать нас. Если мы им не объясним, что разделять Россию на Данестан и всех остальных — неправильно, то эта молодежь будет дальше управлять нами, — сказал Кокляев. (Михаил Потапов).

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