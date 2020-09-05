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Мичел Перейра — Зелим Имадаев: трансляция боя UFC начнется в 3.00

22:00
Зелим Имадаев. Фото Instagram
Зелим Имадаев. Фото Instagram

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в США пройдет турнир UFC Fight Night.

Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада), вечер также носит название UFC Вегас 9.

В одном из боев основного карда вечера в Лас-Вегасе в октагон выйдут бразилец Мичел Перейра и россиянин Зелим Имадаев.

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также шоу показывает UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

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