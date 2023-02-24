Менеджер Виталий Тарасов рассказал, почему Исмаилов стал популярным

Менеджер Виталий Тарасов назвал причины популярности российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.

«Я недавно видел его на пресс-конференции перед турниром РЕН ТВ. Он начинает общаться с камерой, подключается кто-то еще, он уже шутит с ним. Просто человек обладает коммуникабельностью, харизмой и умеет говорить. В нем есть душевная простота и доброта. Второй момент — он боец высокого уровня. Не будь он таким, то не выстрелил бы. Мага долго говорил, что он сильнее Минеева, и в итоге они провели два боя, которые по факту подогрел и продал Исмаилов. До этого были бои со Штырковым, Василевским. Его спортивные навыки тянули на UFC. Он мог навести там шороху», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой с Иваном Штырковым по правилам бокса в рамках турнира RCC Boxing.