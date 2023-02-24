Менеджер Виталий Тарасов: «Емельяненко проиграл Коваленко, но не потерял свою цену»

Менеджер Виталий Тарасов рассказал, что гонорары российского бойца ММА Александра Емельяненко не уменьшились из-за поражения блогеру Святославу Коваленко.

Бой между Емельяненко и Коваленко прошел в декабре прошлого года.

«Мне кажется, это хороший бой для обоих. Про него все писали, он хорошо звучит: Александр Емельяненко против блогера. За рубежом все дерутся с блогерами. Например, Томми Фьюри против Джейка Пола, когда Тайсон Фьюри сказал, что поражение станет позором, и брат может уходить из семьи. Емельяненко до этого провел непростой бой с Дациком, после чего были нокдауны на шоу «Минутка» в «Хардкоре». В таких ситуациях нужно какое-то время восстанавливаться. Ему было бы сложнее, если бы соперником стал тяжеловес. А так на канале «Ушатайка» это бой посмотрело на 200 тысяч больше, чем Шлеменко — Исмаилов. Оба получили хайп. Да, Саша проиграл, но заработал хорошие деньги. Он не потерял свою цену», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

В ночь на 5 февраля 2023 года Емельяненко провел последний бой в своей карьере. В поединке на турнире Bellator 290 он потерпел поражение от американца Райана Бейдера.