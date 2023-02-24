Минеев: «Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера»
Российский боец ММА Владимир Минеев поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества в соцсетях.
«Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества. Поздравляю всех военнослужащих и всех тех, кто отважно стоит на страже своей Родины с Днем защитника отечества! Желаю мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — написал Минеев в соцсетях.
В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка.
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