Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:56

Минеев: «Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Минеев.
Фото Соцсети

Российский боец ММА Владимир Минеев поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества в соцсетях.

«Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества. Поздравляю всех военнослужащих и всех тех, кто отважно стоит на страже своей Родины с Днем защитника отечества! Желаю мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — написал Минеев в соцсетях.

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка.

Владимир Минеев
ММА
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев: «Цель — стать первым чемпионом UFC из Таджикистана»
Новости
RSS RSS
Все новости