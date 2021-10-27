Менеджер Петра Яна считает, что после победы над Сэндхагеном можно будет не ориентироваться на Стерлинга

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассказал о том, как шли переговоры о бое с американцем Кори Сэндхагеном. Их поединок станет со-главным на турнире UFC 267.

«Сначала не было понятно, когда Стерлинг сможет вернуться. Изначально заявлял, что будет готов в октябре. Потом эти даты менялись, в итоге утвердили дату 30 октября в Абу Даби, он дал согласие и подписал контракт. Но он нашел причину не явиться. Полной неожиданностью, конечно, нельзя это назвать, это можно было ожидать, но в любом случае это был неприятный сюрприз, что за месяц до боя он решил сняться», — приводит слова Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Менеджер Яна также рассказал о ближайших целях российского бойца UFC.

«Сейчас в первую очередь надо завоевать временный титул. Когда уже будет временный титул на руках, можно будет не ориентироваться на Стерлинга. Если он не будет готов вернуться, можно будет проводить защиту временного титула с другими бойцами, до тех пор пока Стерлинга не лишат титула. Стерлинг — это самый нелегитимный чемпион за всю историю UFC, чемпион более нелегитимный, чем временный чемпион. По сути, нет никаких различий, кроме названия. Я думаю, любой соперник из топ-5 более опасен, чем Стерлинг», — добавил Абдрахманов.

У 28-летнего Яна 17 боев в MMA, 15 побед и два поражения. На счету 29-летнего Сэндхагена в ММА 14 побед и три поражения.